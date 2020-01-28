السودان ..ضبط “مرسيدس” مسروقة من ألمانيا ضمن عربات “بوكو حرام” بكادوقلي

كشف مدير شرطة مكافحة التهريب بولاية جنوب كردفان العقيد “عثمان محمد محمد علي” عن ضبط عربة “مرسيدس” تمت سرقتها من ألمانيا بواسطة عصابة سرقة سيارات متخصصة، مبيناً أنهم ضبطوها أثناء حصر العربات غير المقننة بالولاية “بوكو حرام” ، معلنا في ذات الوقت عن بداية فترة تمديد تقنين العربات منذ الأمس ولفترة أسبوعين بحاضرة الولاية كادقلي وكافة محليات الولاية المختلفة .

وأكد العقيد “عثمان” أن العربات الموجودة بالولاية قدمت من دولة جنوب السودان وليبيا ، موضحاً أن العربات المحجوزة لدى شرطة التهريب بلغت (117) عربة تم حجزها بكل محليات الولاية، لافتاً لوجود نحو (250) عربة لم تضع شرطة التهريب يدها عليها، وناشد الموطنين بضرورة تكملة الإجراءات وتقنين مركباتهم، وقال إن العربات غير المقننة لها أثر كبير على أمن واستقرار الموطنين، وأكد أن هذا القرار لا يستثني أحداً.

وأوضح العقيد “عثمان” أن الفحص الجنائي أظهر لهم عربة مارسيدس تمت سرقتها بواسطة عصابة من ألمانيا متخصصة في سرقة السيارات، مشيراً إلى أن العربة أجريت لها عملية طلاء بلون غير لونها الأساسي ، موضحاً أنها تعود إلى إحدى السفيرات الألمانيات و شرطة مكافحة التهريب بالولاية تمكنت من القبض عليها وإيداعها حوش جمارك بمحلية القوز، ومن ثم تسليمها للسفارة الألمانية بالخرطوم.

كادقلي ـ علي جوده

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