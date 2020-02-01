“رغم انتشار المرض”.. تعرف على الرابح الوحيد من فيروس “كورونا” !

دفع انتشار فيروس “كورونا”، المستثمرين إلى التخلي عن أسواق الأسهم والسندات والإقبال على الذهب كأحد أهم الملاذات والأصول الآمنة.

وتشير بيانات حديثة لوكالة “بلومبيرغ”، إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب سجلت أعلى مستوى في 7 أعوام، بسبب تأثير فيروس كورونا على الأسواق ومعنويات المستثمرين.

وارتفعت حيازة الذهب في صناديق الاستثمار المتداولة عالمياً إلى 2561.2 طن بنهاية تعاملات يوم الثلاثاء الماضي، وهو أعلى مستوى منذ يناير من العام 2013. حسب “العربية.نت”.

وارتفعت أسعار الذهب خلال العام الحالي بسبب تفشي الفيروس المميت الذي يهدد بإلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي ويعزز التذبذب في حركة تداول الأسهم وسط التقلبات في معنويات المستثمرين.

وتلقى الذهب الدعم كذلك من تلميحات بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن معدلات الفائدة من المرجح أن تظل منخفضة لبعض الوقت، وسط زيادة ميزانيته العمومية لتخفيف الضغوط في أسواق المال.

وتعتبر معدلات الفائدة الحقيقية (المعدلة وفقاً للتضخم) في الولايات المتحدة في النطاق السالب، مما يقلل تكلفة الفرصة البديلة المتمثلة في الاحتفاظ بالذهب.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت حالة الطوارئ الدولية بسبب فيروس كورونا. وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في أعقاب اجتماع لجنة الطوارئ للمنظمة أمس الخميس، أن هذا القرار اتخذ على خلفية المعلومات حول انتشار الفيروس في 18 دولة في العالم.

صحيفة المرصد

شارك الموضوع :



