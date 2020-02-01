كنت بحب واحد غيره .. مصرية تقتل زوجها بطريقة بشعة بعد شهرين من الزواج!

قتلت امرأة مصرية زوجها بمساعدة ابنة خالتها مع سبق الإصرار والترصد وإلقاء جثته بجوار مسكنه في شبين القناطر.

كانت الأجهزة الأمنية في القليوبية تلقت بلاغا بوجود جثة شخص ملقاة على جانب الطريق بمنطقة الطبالين بندر القناطر. وتبين أن الجثة للمدعو “محمد س ع” 30 عاما نجار مسجاة على جانب الطريق بالقرب من المنزل ملكه محل سكنه مصاب بعدد من الطعنات بالبطن والصدر .

تم تشكيل فريق بحث حيث تبين وجود آثار دماء على مرتبة السرير الخاص بغرفة النوم، وبمناقشة أهل المجني عليه ظهرت على زوجة المجني عليه “آية ش ا” 23 عاما ربة منزل علامات ارتباك وأقرت بارتكاب الواقعة حيث قررت زواجها من المجني عليه منذ فترة قصيرة قرابة الشهرين على غير رغبتها ورغما عن رفضها الزواج منه.

مكنتش بحبه وبحب واحد غيره

وتابعت: حدثت مشادة كلامية بينهما بسبب إفصاحها له بذلك . وأحضرت سكين المطبخ وسددت طعنات نافذة لزوجها حتى فارق الحياة ثم قامت بلف الجثة بملاءة السرير وألقتها بمساعدة ابنة خالتها بجانب طريق قريب من المنزل. مؤكدة أنها طلبت منه الطلاق أكثر من مرة ولكن رفض ومارس كل الطرق لإذلالها لأنها تزوجته على غير رغبتها قائلة “مكنتش بحبه وبحب واحد غيره” محاولة المعيشة معه ولكنها لم تستطع فأعلنت كرهها له وأنها لا تريد العيش معه ولم تجد إلا القتل وسيلة وحيدة للخلاص منه.

فانتظرت حوالي نصف ساعة بعد نومه

أكدت المتهمة في اعترافاتها أن المجنى عليه كان يعاملها بعنف وأنه عاد يوم الواقعة ليلا من عمله وكان يريد ان يمارس علاقته الجنسية فرفضت لأنها كنت متعبة فنشبت بينهما مشاجرة وبعدها ذهب لينام فانتظرت حوالي نصف ساعة بعد نومه وأجهزت عليه بسكين المطبخ وطعنته حتى سالت دماؤه وكان والداه نائمين ثم قامت بمسح سلالم المنزل من آثار الدماء التي سقطت عليها أثناء حمله للتخلص من جثته.

تمكن رجال مباحث شبين القناطر من ضبط ابنة خالة المتهمة “صباح م خ” 16 عاما طالبة وبمواجهتها أقرت باشتراكها في إرتكاب الواقعة وتم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

صحيفة المرصد

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