امرأة تعتدي على زوجها والمحكمة تغرمها

غرمت محكمة جنايات الخرطوم جنوب برئاسة مولانا أنس محمد، سيدة مبلغ 10آلاف جنيه، وفي حالة عدم دفع المدانة الغرامة استبدلتها المحكمة بالسجن لمدة شهر، وذلك بعد أن تمت إدانتها من قبل المحكمة بتسبيب الأذى الجسيم لزوجها، بعد معركة دامية وقعت بينهما اختتمتها الزوجة بقطع يد زوجها بالسكين، وحسب التفاصيل التي ذكرها الشهود للمحكمة فإن المتهمة زوجه الشاكي كان قد دار بينهما نقاش غادرت على إثره الزوجة المتهمة إلى منزل أسرتها غاضبة، وبعد أسبوع ذهب الشاكي لإحضارها إلى المنزل، ولكنها رفضت العودة معه، فقام الزوج بأخذ أبنائه الثلاثة، إلا أن الزوجة لحقت به في الطريق وطلبت منه أن يعيد لها أبناءها، وأثناء ذلك وقعت بينهما مشاجرة واشتباك بالأيدي، وقامت الزوجة بحصب زوجها بالطوب، وقام الآخر بخنقها مما أدى لسقوطها على الأرض، واستطاعت هي سحب السكين التي كانت في بنطلون زوجها.. وسددت له ضربة مسببة له الأذى الجسيم، وتم فض المشاجرة وتحويل الزوج إلى المستشفى بموجب أورنيك (8)، وتم فتح بلاغ ضد الزوجة والقبض عليها وتحويلها إلى المحكمة، والتي أوقعت عليها العقوبة أعلاه.

صحيفة آخر لحظة

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