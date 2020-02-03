مصرع ثلاثة وإصابة آخرين في حادث بطريق الإنقاذ الغربي

لقي ثلاثة أشخاص بينهم شقيقان، مصرعهم وأُصيب ثلاثة إصابات مُتفاوتة في حادث مروري بطريق الإنقاذ الغربي الرابط بين الخرطوم والفاشر.

ووقع الحادث وفقاً لمصادر أمس، إثر انقلاب عربة (استايركس) كانت تقل مريضاً من الفاشر إلى الخرطوم، وذلك بالقرب من رئاسة محلية أم كدادة بشمال دارفور.

وقال أحد ذوي المُتوفين بحسب صحيفة الصيحة، إنّ السيارة كانت تقل المريض وأسرته وهم من سكان حي النصر، وانقلبت ثلاث مرات مما أدى لوفاة الشقيقين إسحاق أحمد عبد الرحمن – (42) عاماً، والدومة أحمد عبد الرحمن – (38) عاماً، وعبده إبراهيم مرسال – (24) عاماً، وأصيب ثلاثة، تم نقلهم إلى مستشفى الفاشر لتلقي العلاج، وتمّت مُواراة الجثامين الثرى بمقابر الشهداء بالفاشر.

الخرطوم (كوش نيوز)

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