السودان يعلن: (6) بواخر ترابط بميناء الخير تحمل (بنزين وجازولين وغاز)

كشف وكيل وزارة الطاقة والتعدين د. حامد سليمان حامد عن أن العطب الذي أصاب خط هجليج يعتبر تأثيره جزئيا وسوف يعالج في أقرب وقت ، موضحاً أن خط هجليج ينقل الخام لتغذية المصفاة القديمة التي تعمل بخام مزيج النيل وطاقتها التشغيلية (50) ألف برميل يوميا وحاليا تعمل بطاقة (45) ألف برميل وهنالك مصفاة تعمل بخام الفولة الثقيل وهي تعمل بطاقتها التشغيلية (40) ألف برميل يوميا ولا تتأثر بانسداد خط هجليج لأنها تغذي بخط آخر وهي تعمل يومياً لإنتاج المشتقات.

وأوضح في تصريح لـ(سونا) أن هنالك معالجة تجري لإعادة ضخ الخام الموجود في موانئ التصدير في بورتسودان إلى المصفاة التي تتأثر بانسداد الخط حتى يستمر تشغيلها.

وأكد الوكيل أن الوزارة وضعت ترتيباتها لسد الفجوة بالاستيراد وهناك (6) بواخر ترابط بميناء الخير تحمل (بنزين وجازولين وغاز) ، كاشفاً عن خطوات الإصلاح التي تجري على مدار (24) ساعة من قبل فرق العمل ، لإرجاع تشغيل الخط لوضعه الطبيعي ، مبيناً بأنه تم تحديد منطقة العطب ، وهنالك عمليات تجري لضخ مواد كيماوية وعمليات ضغط بالبخار لفتح الانسداد وتوقع الوكيل إحراز تقدم في أقرب وقت بعد تحديد المنطقة ، مؤكدا قدرة الوزارة وامتلاكها لأجهزة لمعالجة الأمر ، مثمناً وعي المواطن وتفهمه وأن ما حدث يمكن تجاوزه في وقت وجيز .

الخرطوم 3-2-2020(سونا)

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