وزير المعادن يشارك في الاجتماع الوزاري في مستهل أعمال مؤتمر التعدين الدولي بالرياض

شارك وزير المعادن الأستاذ نور الدائم طه، ممثلًا لحكومة جمهورية السودان، في اجتماع وزراء التعدين، في مستهل أعمال النسخة الخامسة من (مؤتمر التعدين الدولي) في العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأكد وزير المعادن أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في قطاع التعدين، ويتيح فرصًا مباشرة للقاء المستثمرين والمهتمين بقطاع المعادن من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن السودان يمتلك ثروات معدنية متنوعة تشكّل ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات النوعية.