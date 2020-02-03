مبارك الفاضل: لقاء البرهان نتنياهو خطوة جريئة وشجاعة من البرهان تخدم المصلحة السودانية

رحب رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي بلقاء رئيس المجلس السيادي الفريق عبدالفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو في أوغندا اليوم “الأحد”.

وقال المهدي في تصريح صحفي مساء الإثنين ، إن صح اللقاء فهو خطوة جريئة وشجاعة من البرهان تخدم المصلحة السودانية في رفع العقوبات الأمريكية وفي مقدمتها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

واعتبر أن الأمر يفتح الطريق لإعفاء ديون السودان من نادي باريس وإعادة علاقات السودان بمؤسسات التمويل الدولية وتحقيق السلام والاستفادة من التقنيات الزراعية الإسرائيلية في تطوير قطاع الزراعة.

وأضاف رئيس حزب الأمة “لقد كنت أول سياسي سوداني يصرح قبل سنتين في قناة S 24 بأن التطبيع مع إسرائيل تقرره مصالح السودان أولا”، ونوه إلى أن كثير من الدول العربية طبعت مع إسرائيل مشيراً إلى أن العداء وحالة الحرب قد انتهت باتفاق أوسلو وتحول الصراع “الفلسطيني الإسرائيلي” إلي طاولة المباحثات.

الخرطوم: باج نيوز

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