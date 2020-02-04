قدور يصل الخرطوم لوضع لمسات (أغاني وأغاني)

يصل الخرطوم الأسبوع القادم الإعلامي الكبير السر قدور، لوضع اللمسات الأولية للنسخة القادمة من برنامج (أغاني وأغاني)، الذي تبثه قناة النيل الأزرق في شهر رمضان.

وقال مصدر بالقناة: إن النيل الأزرق تدرس هذه الأيام الخارطة البرامجية للشهر الفضيل، وأن قدور سيصل البلاد الأسبوع القادم لمدة (10) أيام، يلتقي فيها بإدارة البرامج لوضع التصور الأولي، وترشيح عدد من المطربين والمطربات للمشاركة، بالإضافة إلى اختيار مواضيع وتجارب فنية مختلفة في هذا الموسم لتناولها في الحلقات.

وأضاف المصدر أن إدارة القناة حددت نهاية شهر مارس القادم للإنتهاء من تصوير (أغاني وأغاني) وبقية البرامج، وطمأن في آخر حديثه جمهور البرامج على صحة الأستاذ السر قدور، وقال إنه في كامل الجاهزية لتقديم نسخة مختلفة من البرنامج.

يذكر بحسب صحيفة آخر لحظة، أن (أغاني وأغاني) تناول في الموسم الماضي موضوع الأغنيات الوطنية ومناسباتها، وقد شارك في أدائها عدد من المطربين والمطربات.

الخرطوم (كوش نيوز)

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