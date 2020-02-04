السجن المؤبد للمتهم باغتصاب وقتل الطفل مهند داخل غرفة بالصالحة

اصدرت محكمة الاسرة والطفل بام درمان برئاسة القاضي ابراهيم حسن الطاهر قرارها في مواجهة المتهم بقتل واغتصاب الطفل مهند بالسجن المؤبد لمدة عشرين عاماً والدية الكاملة وقدرها 337 ألف جنيه، وذلك بعد ان ادانته المحكمة بتهمة تحت المادة 131 القتل شبه العمد والمادة 45 ب الاغتصاب.

ووجدت المحكمة في قرارها بان المتهم قد استفاد بعد ان تبين انه يعاني من الخلل العقلي والعصبي وبالعودة الى التفاصيل الاولية لهذه القضية عندما ابلغت اسرة الطفل مهند الشرطة بان ابنهم البالغ من العمر ثماني سنوات قد اختفى وذلك اثناء ذهابه لاداء صلاة العشاء بمنطقة الصالحة وبعد البحث المتواصل تم العثور على جثته داخل غرفة مهجورة وعليها آثار دماء وبعد التحريات اخذت الجثة للمشرحة وتبين من خلال التشريح وجود اغتصاب وخنق وضرب بآلة صلبة على الرأس فيما باشرت المباحث تحقيقاتها المكثفة وتمكنت من القاء القبض على المتهم الذي اقر بالجريمة وسجل اعتراف قضائي بها ووجهت له التهمة بحسب صحيفة الدار. ومن ثم احيل البلاغ للمحكمة التي استمعت الى جميع الحيثيات وتم استجواب المتهم الذي انكر الجريمة وتم الكشف عليه بواسطة الطب النفسي ومن ثم اعيد الملف مرة اخرى للمحكمة واصدرت قرارها السابق ذكره.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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