السجن عامين لرجل أعمال في قضية تزوير

اصدرت محكمة جنايات الازهري امس حكما قضى بالسجن عامين في حق رجل اعمال معروف وفرضت عليه المحكمة عقوبة الغرامة “50” ألف او السجن “6” اشهر كعقوبة بديلة في حالة عدم دفع الغرامة. وذلك لادانته بتزوير مستندات خاصة بتعاملات مع شركة.

وتشير حيثيات القضية بحسب صحيفة السوداني الدولية الى ان احدى الشركات دونت بلاغاً ضد رجل الاعمال في قضية البصات الشهيرة، حيث قدم ممثل الاتهام مستندات طاعنا فيها بالتزوير، كما استمعت المحكمة للمتحري وشهود الاتهام الذين ادلوا بافادتهم حول تهمة التزوير، واستجواب المتهم وسماع قضية دفاعه، ووقعت المحكمة عليه عقوبة السجن والغرامة:

الخرطوم: (كوش نيوز)

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