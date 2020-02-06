”الوزراء“ السوداني: حمدوك لم يعلم مسبقا بلقاء البرهان ونتنياهو

نفى مجلس الوزراء السوداني، الخميس، أن رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، كان على علم بزيارة رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان إلى عنتيبي ولقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

جاء ذلك في بيان تلاه فيصل محمد صالح، المتحدث باسم الحكومة الانتقالية، فجر الخميس، عقب اجتماع مطول عقده مجلس الوزراء.

وأوضح صالح أنه ”خلال الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة، واللقاءات التي سبقته وتخللته، أكد رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان أنه قام بهذه المبادرة (لقاء نتنياهو) بصفة شخصية ولم يستشر فيها أحدا، وأنه يتحمل مسؤوليتها“.

وأضاف صالح أن ”البرهان أشار إلى أن اللقاء مع نتنياهو كان استكشافيا وأنه لم يقدم خلاله أي التزام أو وعود بالتطبيع أو إقامة علاقات دبلوماسية، وأنه يترك ذلك للأجهزة المختصة لتُقرر فيه“.

وتابع: ”لكننا فوجئنا باللقاء الصحفي الذي أجراه رئيس مجلس السيادة، الأربعاء، وقدم فيه إفادات مختلفة عما ذكره في اللقاء المشترك“.

ومضى قائلا: ”نريد أن نؤكد أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لم يكن على علم بزيارة البرهان، ولقائه نتنياهو. ولم يحدث أي إخطار أو تشاور في هذا الأمر“.

وشدد على أن ”أمر العلاقات مع إسرائيل هو شأن يتعدى اختصاصات الحكومة الانتقالية ذات التفويض المحدود، ويجب أن ينظر فيها الجهاز التشريعي والمؤتمر الدستوري“.

وأشار إلى أن ”مجلس الوزراء توصل إلى ضرورة التركيز على التحديات الكبرى التي تواجهها بلادنا ومنها قضية تحقيق السلام ومعالجة الأزمة الاقتصادية بالإضافة لتحديات التحول الديمقراطي“.

والأربعاء أكد البرهان لدى لقائه رؤساء تحرير الصحف، أنه أبلغ رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قبل يومين من لقائه بنتياهو بالخطوة ، حسب وكالة الأنباء السودانية .

وقال إن ”رئيس الوزراء أبدى موافقته على الخطوة“.

وكشف مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية، عبر ”تويتر“ الاثنين، عن لقاء نتنياهو والبرهان في أوغندا، مضيفا أنهما اتفقا على ”بدء تعاون يقود نحو تطبيع العلاقات بين البلدين“.

وفي السياق، اعتبر ”تجمع المهنيين السودانيين، الخميس، ”تبني“ الجيش السوداني لمخرجات لقاء البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، ”تجاوزا خطيرا“.

وأكد التجمع الذي يعتبر أبرز مكونات قوى ”إعلان الحرية والتغيير“، في بيان أن ”تبني الجيش لمخرجات اللقاء. وما صدر من تصريحات وإشارات يعد تجاوزا أكثر خطورة“.

وأضاف: ”كما أنه يهدد الفترة الانتقالية والوثيقة الدستورية التي تحكمها، وهو ما وجب علينا رفضه ومجابهته مبكرا تصحيحا للمسار“.

وأكد تجمع المهنيين وفق ذات المصدر ، أن ”واجب رئيس مجلس السيادة بحكم القانون الالتزام بما نصت عليه الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد، وما أوكلته له من مهام وصلاحيات محدودة له كعضو ورئيس حالي لمجلس السيادة“.

وأضاف “ كما يتحتم عليه التعامل بالمسؤولية المطلوبة في الفصل بين مهامه وموقعه داخل مجلس السيادة من جانب وموقعه داخل القيادة العامة للجيش على الجانب الآخر“.

والأربعاء أعلن الجيش السوداني، تأييده لنتائج زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، إلى أوغندا، التي التقى خلالها نتنياهو.

إرم نيوز

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