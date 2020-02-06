بوب: دعاوي التطبيع ظاهرها سياسي

قال المحلل الاقتصادى المعروف استاذ الاقتصاد بجامعة النيلين بروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب ان دعاوى التطبيع مع اسرائيل ظاهرها سياسي وباطنها اقتصادى وفى مضمونها خروج على المحددات الشرعية وثوابت الامة الاسلامية .

واضاف بوب فى تصريح (لسونا) ان هذه الدعاوى تتسق مع الخطل(الغرور ) الذى اصاب بعض اروقة السياسة العربية متناولا هذه القضية من منظور اقتصادى.

حيث اكد ان الذين يطلقون هذه الدعاوى يعتقدون واهمين ان التطبيع مع اسرائيل هو المخرج من الازمات بل هو عصاة موسى التى سوف تنزل عليهم المن والسلوى وتجلب لهم رضاء الغرب والدعم غير المحدود والعطاء الامريكى السخى لتوفير احتياجاتهم الحياتية وحل مشكلات بلادهم الاقتصادية متناسين او متجاهلين ان مثل هذه الافكار تعنى السقوط فى اختبار الدين والثوابت الوطنية وتقف شاهدا على عجزهم وعدم مقدرتهم على استنباط اى حلول لازمات بلادهم.

لافتا الى ان هذه الدعاوى قديمة ومتجددة ومحسومة بالدستور واجماع اهل السودان مشيرا الى ان جواز السودان القديم كان يتيح السفر لحامله لكل الاقطار ماعدا اسرائيل .

واضاف قائلا “صحيح ان اسرائيل دولة متقدمة ومتطورة فى شتى المجالات فى الوقت الذى اكد فيه تطور وتقدم كافة دول الاتحاد الاوروبى التى ظلت اياديها ممدودة لمساعدة السودان منذ الاستقلال”.

ودعاالذين يعتقدون ان حل مشكلات بلادهم فى الركوع فى محراب دول الاستكبار والامبريالية العالمية بالرجوع لله تعالى والاعتصام بحبله لطلب التوبة والمغفرة وان يشمروا عن سواعدهم ويضربوا بها الارض وستشتعل الارض حتما قمحا وذهبا وقطنا وعطاءا من رب العالمين .

سونا

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