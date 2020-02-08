إحباط تهريب “250” رأساً من الإبل عبر البحر الأحمر

تمكنت إدارة مكافحة التهريب، البحر الأحمر للمرة الثانية على التوالي خلال أسبوع من ضبط محاولات تهريب كميات من المواشي، وضبطت (255) رأساً من الإبل (إناث وذكور) وعدد (65) رأساً من الضأن كانت في طريقها للتهريب إلى خارج البلاد، وضبطت المواشي بمناطق مختلفة بالولاية وذلك بفضل الاطواف والارتكازات المختلفة لقوات مكافحة التهريب عند مداخل ومخارج ولاية البحر الأحمر لمنع عمليات التهريب.

وقال العقيد محي الدين حسن علي مدير إدارة مكافحة التهريب البحر الأحمر حسب “المكتب الصحفي للشرطة” بحسب صحيفة اليوم التالى إن الضبطيات تمت بمناطق مختلفة عند الطرق البرية وساحل البحر الأحمر موضحا أنه بمنطقة “عقبة أربعات” تم ضبط (38) رأساً من الإبل وضبط (96) رأساً بمنطقة “ايت” في طريق الساحل وعند عملية المداهمة فر المتهمين وعثر على بطاقة شخصية لاجنبي من احدى دول الجوار وجهاز موبايل.

وأشار محي الدين إلى ضبط (121) رأساً من الإبل بمنطقة “ردمية دلاوة” وضبط (65) رأساً ضأن بنقطة تفتيش “محمد قول”، كاشفا عن ضبط (110) كرتونة كبيرة من المحاليل الطبية محملة على عربة لوري قادمة من إحدى الدول ليست لديها التراخيص الصحية اللازمة.

الخرطوم (كوش نيوز)

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