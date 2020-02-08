وزارة المالية في السودان تتعهد بدعم شركة زادنا العالمية للاستثمار

تعهد د إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدعم شركة زادنا العالمية للاستثمار بتكملة النواقص في مختلف مشروعاتها المنفذة في عدد من الولايات .

وقال لدى زيارته اليوم للشركة ووقوفه على مختلف الاقسام إن زادنا ستحدث تحولات كبرى للنهوض بالاقتصاد القومي من خلال مشروعاتها في القطاعات المختلفة خاصة وأن مستقبل السودان في الفترة المقبلة يتركز على القطاع الزراعي .

وأكد اهتمامه بالزراعة المروية بصفة عامة وخاصة في ولايتي الشمالية ونهر النيل كهدف اقتصادي وأمن قومي لأنها عانت من الحصار التنموي الذي تأثر بصورة واضحة بالهجرة العكسية –

ولفت الانتباه إلى أهمية المشاريع على النيل لعمل إنتاج زراعي وتصنيع حديث لجذب وتوظيف الشباب إلى جانب الاهتمام بساحل البحر الأحمر والميناء لتشبيك اقتصاد السودان واقتصادات دول الجوار بالإضافة إلى الاهتمام بالزراعة المروية في وسط السودان والنيل الأبيض والأزرق ومناطق الزراعة المطرية.

وقال إن هذا الحزام يشكل ثقل الاقتصاد السوداني والممتد حتى جبال النوبة ودارفور وغرب كردفان .

ودعا شركة زادنا إلى تسخير إمكانياتها وقدراتها لتقديم الدعم الفني للمشروعات في الولايات المختلفة لخلق فرص لتشغيل الشباب، مشيرا إلى أن زادنا الآن تعمل بصورة واضحة في إنتاج عمل وطني كبير ينتظر أن يساهم في رفد الاقتصاد السوداني بزيادة الإنتاج والإنتاجية، مؤكدا أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع زادنا لتعميم التجربة في ولايات أخرى وإطلاق مشاريع للشباب.

من جانبة أكد المدير العام لشركة زادنا العالمية اللواء الفاتح عوض بأن الشركة تعمل في الاقتصاد الحقيقي من خلال التوسع في تطويرالإنتاج والزراعي والحيواني وفق أحدث التقانات الحديثة وبمنهج علمي متقدم لزيادة الناتج المحلي الإجمالي .

وأشار إلى التنسيق التام مع وزارة المالية للنهوض بالاقتصاد من خلال إحداث توازن في الإنتاج ودعم سعر الصرف ونقل التقانات وزيادة معدل التشغيل وتقليل العجز في الموازنة عبر شراكاتها النموذجية موضحاً أن للشركة جوانب أخرى تعمل بها إلى جانب العمل الزراعي منها قطاعات تشييد الموانئ البرية وفق أحدث النظم إلى جانب تشييد الطرق والإنشاءات.

ووصفت هبة محمد علي الأمين العام لهيئة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص الزيارة الى انها تهدف لخلق شراكة مبنية على النهوض بشركات القطاع الخاص والعام وخلق فرص للشباب وزيادة صادرات البلاد بالناجحة من خلال التعرف عن قرب على دور الشركة في مجالاتها المختلفة.

وقال د أحمد جمال مساعد المدير العام لشركة زادنا إن الشركة نفذت أكثر من 220 مشروعا زراعيا في مختلف ولايات السودان وقامت بتمويل القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي وتحمل المخاطر إلى جانب حلحلة قضايا الأراضي مع الولايات وأشار إلى امتلاك الشركة لأكثر من 700 جهاز ري محوري.

ودعا إلى ضرورة حل مشاكل الكهرباء في بعض الولايات مشيرا إلى أن جهود الشركة في التصنيع الزراعي في تطور مستمر وستكون مواكبة لمتطلبات السلع في السوق العالمية.

الخرطوم 8-2-2020م(سونا)

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