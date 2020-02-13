الدولار يرتفع بقوة مقابل الجنيه السوداني ويسجل رقم قياسي جديد

سجل الجنيه السوداني يوم الخميس 13 فبراير 2020 في السوق الموازي أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي في السودان، وتواصل الهبوط المستمر للجنيه خلال العام الجاري 2020.

يوم الخميس 13 فبراير 2020 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 104.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 27.75 جنيه، للتعاملات النقدية.

وأعلن بنك السودان المركزي يوم الخميس 13 فبراير 2020 الأسعار الرسمية للعملات الأجنبية حيث حدد شراء الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني بمبلغ 51.5000 جنيه والبيع 51.7575 جنيه.

ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية،بالإضافة لدعم مواد الطاقة والخبز والكهرباء الذي يكلف الخزينة العامة مليارات الجنيهات بحسب وزير المالية الدكتور البدوي الذي يطالب بتحرير أسعار البنزين والجازولين تدريجياً لوقف التضخم الموروث من النظام البائد.

الخرطوم (كوش نيوز)

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