القبض على 11 متهماً في أحداث الجنينة

أعلن اللواء الركن دكتور ربيع عبدالله ادم والي غرب دارفور المكلف عن القبض على احد عشرة متهماً في احداث مدينة الجنينة الاخيرة مشيرا الى انه يجري الترتيب للقبض على اعداد اخرى من المتهمين الضالعين في تلك الاحداث وترحيلهم الى الخرطوم لتقديمهم للعدالة. وأبان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بقاعة مجلس الوزراء ان حكومة الولاية وضعت خطة محكمة لعودة النازحين الى معسكرات كريندنق والسلطان هاوس واخلاء المؤسسات لتعود الى مهامها في تقديم الخدمة للمواطن وذلك بعد ان قامت الحكومة بالتعاون مع المنظمات الانسانية ووكالات الامم المتحدة من توفير مقومات الحياة في المعسكر وتأمينه بقوة امنية كافية تضمن بقاء واستقرار العائدين اليه ورفض الدكتور ربي عبدالله ادم المظاهر الاحتجاجية والتي تحولت معظمها الى فوضى بدلاً من ممارسة الحقوق بالحرية التامة التي كفلها الدستور والقوانين وقال ان حكومته ستتخذ الاجراءات الحاسمة والقانونية ضد جهات تعمل على صناعة الرعب في المجتمع بتنفيذ جرائم منظمة تزعزع بها امن وطمأنينة المواطن وكشف عن مجموعات تمارس الارهاب والابتزاز ضد المواطنين في عدد من الاسواق الليلية في المدينة الامر الذي جعل الحكومة تتخذ قراراً باغلاق تلك الاسواق من السادسة مساءاً وحتى السادسة صباح اليوم التالي وطالب الذين ينظمون المظاهرات والوقفات الاحتجاجية باتباع الاجراءات القانونية وان السلطات ستقوم بتوفير الحماية للمسيرة التي تقام في هذه الحالة واعلن والي غرب دارفور المكلف استعداد السلطات في الولاية لبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون . وحول الاجراءات الخاصة بالمركبات غير المقننة اعلن اللواء الركن الدكتور ربيع عبدالله ادم والي غرب دارفور المكلف اغلاق الحدود بين البلاد ودولتي ليبيا وافريقيا الوسطى وفقاً لموجهات قرارا مجلس السيادة الانتقالي بهذا الشأن مؤكدا ان شرطة الجمارك في الولاية تمكنت من اكمال الاجراءات الخاصة بحصر المركبات غير المقننة وتعمل حالياً على اصدار الاشعارات لسداد الرسوم المقررة لكل مركبة وقد تمتد هذه الفترة لمدة قصيرة واعلن عن تعامل لجنة الامن في الولاية بالحسم التام مع كل مركبة تدخل بعد هذا التاريخ وقد تؤدي الاجراءات الى مصادرة تلك المركبات غير القانونية. ودعا والي غرب دارفور المكلف الاعلام والائمة والدعاة لتناول اهمية توعية المجتمع بمتطلبات المرحلة الحالية واستغلال الحرية المتاحة لخدمة الناس مؤكدا ان دوراً كبيراً ينتظر وسائل الاعلام وقادة الرأي في المجتمع لتجاوز الاوضاع التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة.

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