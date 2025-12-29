تطويق أمنى بشرق النيل يسفر عن ضبط كميات كبيرة من المنهوبات

نفذت لجنة أمن محلية شرق النيل حملة تطويف أمني (كردون) استهدفت سوق ستة ومربعات ( 5 – 6 – 7 – 8) بقيادة الأستاذ مرتضى يعقوب بانقا المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل رئيس لجنة الأمن بالمحلية وبحضور مدير شرطة المحليه مقرر اللجنة العميد شرطة إبراهيم إدريس وأعضاء اللجنة .

وأسفر الكردون عن ضبط كميات كبيرة من منهوبات المواطنين بالسوق والمربعات بمشاركة القوات النظامية والنيابة

ووجدت الحملة رضا واسعا من التجار والمواطنين

وأوضح المدير التنفيذي رئيس اللجنة بأن سوق (6) يعد من أكبر الأسواق بالولاية والمحلية ويرفد المواطنين باحتياجاتهم الا ان انتشار الظواهر السالبة يحول دون الاستقرار .

ودعا المواطنين للحضور لاقسام الشرطة بالمحلية للتعرف على مقتنياتهم لاستلامها بعد اكتمال الإجراءات اللازمة مشيرا للدعم الكبير الذى قدمته اللجنة العليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين فى توفير قدر كبير من الخدمات الأساسية بالمحليه واعدا باستمرار الكردونات حتى ينعم مواطن المحليه بالأمن والاستقرار وفرض هيبة الدوله وتهيئة بيئة العودة .

قال مدير شرطة محلية شرق النيل مقرر لجنة شئون أمن المحلية بأن اللجنة تعمل بتنسيق تام وعبر الارتكازات والاطواف الليلية والنهارية في القيام بدورها الداعم للاستقرار والامن وبشر مواطني الريف بفتح قسمين للشرطة بكل من ابودليق وام رمتة .

سونا