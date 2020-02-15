ضبط (11) متهماً في أحداث الجنينة

أعلن اللواء الركن ربيع عبدالله آدم، والي غرب دارفور المكلف، القبض على 11 متهما في الأحداث الاخيرة بمدينة الجنينة، وأشار إلى ترتيبات للقبض على متهمين آخرين في الأحداث ذاتها موضحاً ان المتهمين سيتم ترحيلهم إلى الخرطوم لتقديمهم للعدالة.

وكشف الوالي خلال مؤتمر صحفي بحسب صحيفة السوداني الدولية، بقاعة مجلس الوزراء عصر الخميس عن خطة محكمة لعودة النازحين إلى معسكرات كريندنق والسلطان، وإخلاء المؤسسات لتعود إلى مهامها في تقديم الخدمات للمواطن، خاصة بعد الجهود التي بذلتها الحكومة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية، ووكالات الأمم المتحدة، في توفير مقومات الحياة في المعسكرات وتأمينها بقوات امنية كافية تضمن بقاء واستقرار العائدين إليها.

ووجه آدم حكومته، وجه باتخاذ الإجراءات الحاسمة والقانونية ضد جهات تعمل على صناعة الرعب في المجتمع بتنفيذ جرائم منظمة تزعزع أمن وطمأنينة المواطن، وكشف عن مجموعات تُمارس الإرهاب والابتزاز ليلا ضد المواطنين في عدد من الأسواق بالمدينة، ما جعلهم يتخذون قراراً بإغلاق تلك الأسواق من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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