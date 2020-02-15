اعترافات بيع القاصرات على يد محام ومحفظ قرآن للأثرياء العرب تثير ضجة في مصر : اغتصبونا وباعوا لحمنا بالرخيص!

كشفت تحقيقات النيابة المصرية تفاصيل في واقعة تزويج القاصرات بالجيزة على يد محام ومحفظ قرآن وعاطلان عن مفاجأة ، على لسان احدى الفتيات التى أكدت ان المتهمين طلبوا منها عدم الانجاب شرطا لاستمرارها في العمل معهم والتحصل على أموال عن طريق الزواج من الأثرياء العرب مقابل الحصول على مبالغ مالية تبدأ من 10 الاف الى 200 ألف جنيه فى الزيجة الواحدة التى تستمر من يومين الى أسبوع حسب رغبة وطلب الزبون.

وأكدت الفتاة وفق ما نشره موقع “صدي البلد” المصري أن المتهمين كانوا يكتبون عقود الزواج بتواريخ قديمة، حتى يتمكنوا من إعادة بيعنا مرة أخرى لثري عربى أخر وهروبا من شهور العدة وأضافت إحدى الفتيات في المحاضر، ان المتهمين كانوا يعتدون جنسيا عليهن بالإضافة لمعاشرتهن جنسيا أكثر من مرة قبل تزويجهن للأثرياء العرب.

وتابعت الفتيات اللاتى ألقى القبض عليهن أن افراد العصابة كانوا يقومون باستدراج الفتيات الهاربات من اسرهن وفجرت إحداهن مفاجأة، حيث أكدت انها تم تزويجها أكثر من مرة للأثرياء العرب، إلا أنها لم تتحصل على اى اموال من المتهمين، بل قاموا بالاعتداء عليها جنسيا.

وأكدت احدى الفتيات فى التحقيقات ان الزيجة لم تكن تتعدى الـ 48 ساعة أو الأسبوع على الأكثر ثم يعود الثري العربي بلده وتعود الفتاة مرة أخري بحثا عن زبون جديد للتحصل على أموال.

صحيفة المرصد

شارك الموضوع :



