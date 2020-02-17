نيابة الفساد تستجوب البشير حول أموال الحركة الاسلامية

استجوبت نيابة مكافحة الفساد الرئيس المخلوع عمر البشير أمس حول علاقة بعض النافذين في نظامه البائد بأموال الحركة الاسلامية وارتباطها ببعض العناصر الارهابية الدولية.

ودونت السلطات بلاغ تحت المواد تحت المواد (35) غسل اموال والمادة (4) فساد والمادة (7/6) الثراء الحرام والمشبوه والمادة (2/177 ق.ج) والمادة (29) اجراءات مالية ومحاسبية ضد الرئيس المخلوع بناءاً علي تقارير واردة من جهاز، الامن والمخابرات الوطني .

وفي السياق ذاته إستجوبت النيابة الرئيس المخلوع حول تصرف الحكومة السابقة في نصيبها في شركة (موبيتل) للاتصالات وبيعها للشركة الكويتية ، ومنح ترخيص مشغل الشبكة الثانية لشركة (ام. تي. ان) .

الخرطوم : شذى – حنين

صحيفة الجريدة

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