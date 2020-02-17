اغتيال إمام مسجد بالأبيض

اغتال مجهولون فجر اليوم الاثنين إمام وخطيب مسجد مجمع حي السلام مربع (5) بالأبيض في حادث بشع قبيل صلاة الفجر.

وقالت مصادر في الشرطة إن مجموعة من الأشخاص هجمت على إمام مسجد مربع (5) بحي السلام الشيخ عبداللطيف إسماعيل جار النبي عقب رفعه الأذان الأول لصلاة الفجر وقتلته داخل المسجد .

وذكر العميد شرطة د.محمد علي عبدالجابر مدير دائرة الجنايات بشرطة شمال كردفان لـ(سونا) أنه قد تم فتح بلاغ بشرطة الأبيض غرب وأن الشرطة بدأت تحريات لمعرفة دوافع الحادث.

يشار إلى أن الشيخ عبداللطيف إسماعيل له خلوة لتحفيظ القرآن في المجمع بجانب كونه إماما وخطيبا للمسجد.

من جانبه، احتسب مدير عام وزارة التربية والتوجيه ومدير عام الدعوة والإرشاد بشمال كردفان الأستاذ عبدالواحد حمد النيل عند الله تعالى الشيخ عبداللطيف إسماعيل جار النبي شيخ وإمام مجمع الشيخ البرعي بحي السلام بالأبيض والذي اغتيل فجر اليوم غدرا داخل المسجد، داعيا الله أن يتقبله قبولا حسنا وينور قبره ويجعل الجنة مثواه . .

سونا

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