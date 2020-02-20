أسرة شهيد طائرة الجنينة تطالب بالتحقيق

نظمت اسرة الشهيد اسماعيل حمزة ضابط العمليات الجوية ببرنامج الغذاء العالمي الذي لقى حتفه في حادثة طائرة الجنينة في يناير الماضي، نظمت ظهر امس الاربعاء وقفة احتجاجية امام وزارة العدل وقامت بتسليم مذكرة للوزارة.

وأوضحت أسرة الشهيد بحسب صحيفة السوداني الدولية، ان ما دعاها لتنظيم هذه الوقفة هو الغموض التام حول الحادثة والتجاهل الكامل لاسرة الشهيد من قبل اجهزة الدولة الرسمية، حيث كان الاهتمام فقط بالشهداء من المكون العسكري، وأشارت الى برنامج الغذاء العالمي على مستوى المدير التنفيذي بروما قام بتقديم واجب العزاء لاسرة الشهيد، معربة عن اسفها لعدم تقديم واجب العزاء للاسرة من قبل المسؤولين بالدولة، وطالبت وزير العدل بعقد مؤتمر صحفي وتوضيح الحقائق للرأي العام حول موضوع تخلفه عن الرحلة قبل خمس دقائق من اقلاع الطائرة، كما طالبت الاسرة بتكوين لجنة تحقيق عن الحادثة واطلاع الجميع على نتائج التحقيق.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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