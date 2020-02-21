بالفيديو: متظاهرة “تجبص” للشرطة السودانية واستنكار واسع لحركة اليد البذيئة

تداول رواد التواصل الإجتماعي يوم الخميس صور وفيديو تكشف الحرائق التي أشعلها المتظاهرين وسط العاصمة السودانية الخرطوم في مسيرة رد الجميل التي تطالب بإرجاع ضباط أحالهم الجيش السوداني للمعاش.

ومن الصور التي وجدت حظها من الإنتشار بحسب رصد محرر النيلين ومشاهدته للفيديو، فتاة تقوم بعمل الحركة المعروفة في السودان ب (التجبيص) للقوات الشرطية وهي حركة بذيئة إستنكرها جمهور فيسبوك.

وشهدت تظاهرات رد الجميل يوم الخميس قيام المتظاهرين بحرق إطارات السيارات في قلب الخرطوم وقفل طرق رئيسة في أحياء مختلفة والاعتداء على القوات النظامية وحصبها بالحجارة.

https://web.facebook.com/100008852532713/videos/2250723998565996/

واستمرت اعمال الكر والفر بين قوات الشرطة والمتظاهرين بالعاصمة الخرطوم حتى ساعات متاخرة من مساء الخميس مما ادى الي تعطل وشلل كبير في وسائل النقل العامة وحركة المواصلات.

وبحسب رصد لأراء الشارع وصفحات التواصل حول تظاهرات تجمع المهنيين ولجان المقاومة فقد عبر الكثير عن سخطهم من هذا السلوك وصبوا جام غضبهم ولعنوا تجمع المهنيين ولجان مقاومته بسبب قفل الطرق وحرق الإطارات ووضع المتاريس وتعريض حياة المواطنين للخطر.

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

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