مسلحون ينهبون أسلحة وأموالاً من محكمة

نهب مسلحون مجهولون محكمة الدبيبات حاضرة محلية القوز بجنوب كردفان واستولوا على (6) قطع سلاح (كلاشنكوف) ونهبوا مبلغ (195) ألف جنيه كانت بخزينة المحكمة، في وقت دونت فيه المحكمة بلاغاً لدى شرطة المدينة تحت الرقم (256) حركت بموجبه الشرطة إجراءاتها وألقت القبض على (10) مشتبه بهم.

وقال مصدر مطلع لـ(المجهر) إن مسلحين دخلوا مباني المحكمة وهددوا الخفير والحرس بالسلاح واستطاعوا نهب (4) قطع أسلحة موضوعة كمعروضات في أحد البلاغات بجانب قطعتين عهدتين، فضلاً عن نهب مبلغ مالي وإتلاف السجلات في المحكمة.

وأوضح المصدر أن تحريات الشرطة قادت إلى أن المتهمين حملوا المنهوبات على إقدامهم مسافة (3) كلم قبل أن يستقلوا “تكتك” إلى منطقة “البقلتي” ويتجهوا نحو “سيسبان”، لافتاً إلى أن الشرطة تابعت أثرهم وتم القبض على (10) مشتبه بهم.

الخرطوم ( كوش نيوز)

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