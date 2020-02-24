انطلاق معرض دواجن السودان غدا بأرض المعارض

ينطلق معرض دواجن السودان في دورته الـ11 يوم غدٍ الثلاثاء ويستمر حتى الخميس 27 فبراير الجاري بأرض المعارض ببري الذي تنظمة شركة اكسبو تيم وبرعاية وزارة الثروة الحيوانية والسمكية.

وكشف المهندس أسامة مصطفى مدير شركة اكسبو تيم في تصريح صحفي عن اقامة منتدى الدواجن ضمن فعاليات المعرض والذي تقدم فيه عدد من الأوراق العلمية، بهدف تطوير التعاون في قطاع الدواجن بإنشاء جمعيات تعاونية عملاقة وبمشاركة أكثر من 400 شركة عربية وإفريقية وأجنبية إضافة إلى الشركات الوطنية والمؤسسات الحكومية.

وأضاف أن المنتدى يناقش قضايا ريادة الأعمال لدى جيل الشباب، مؤكداً أن المعرض يعمل على تفعيل التبادل الاقتصادي والتجاري بين الدول المشاركة بالمعرض.

وأعلن أسامة عن انعقاد ملتقى الدواجن الإثيوبي السوداني على هامش المعرض بمشاركة رفيعة المستوى من الجانبين والذي يهدف نقل التجربة السودانية المتطورة إلى قطاع صناعة الدواجن في إثيوبيا

سونا

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