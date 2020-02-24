وزير الري يستعرض آثار سد النهضة

استعرض البروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية مسيرة النيل الأزرق والأبيض من المنبع حتى للمصب ، مشيرا إلى الموقع الجيوسياسي لنهر النيل بالنسبة للسودان .

وأضاف وزير الري فى مؤتمر صحفى بوزارة الثقافة والإعلام حول المياه العابرة ، أن السودان يعد معبرا لنهر النيل من المنبع للمصب ، لافتا إلى أن أي تغيرات تتم في نهر النيل لها آثار على السودان و دول الحوض، منوها إلى أن سد النهضة يعتبر أكبر منشأة تؤثر على هيدرولوجيا نهر النيل وجريانه الطبيعي بجانب آثاره الإيجابية والسلبية .

وعدد الوزير الآثار الايجابية للسد بالنسبة للسودان ومساهمته فى تنظيم جريان النيل الأزرق الذي يساهم بــ60% من إيراد النيل من خلال توفير المياه بصورة منتظمة طوال العام والاستفادة من حصة السودان فى مشروعات الري المختلفة التي تترسب في بحيرات وخزانات ومداخل الطلمبات ، متوقعا أن يساهم السد في تحسين الملاحة النهرية بالنيل الأزرق ونهرالنيل .

وأشار إلى سلبيات السد المحتملة في تقليص مساحات الري الفيضي بمقدر 50%، مستبشرا بأن تحول هذه المساحة المفقودة إلى ري مستديم وزيادة الرقعة الزراعية مما يؤكد أن فوائد سد النهضة بالنسبة للسودان تفوق المخاطر السالبة .

واستعرض وزير الري الجهود التي تمت في تغطية كافة الآثار السالبة على السد من خلال تكوين لجنة من خبراء دوليين خبيرين من كل دولة بالإضافة إلى أربعة خبراء عالميين لتقييم تصميمات السد، موضحا أن توصيات اللجنة التي نادت بتعديل تصميمات أمان السد ليصبح في المستوى العالمي، لافتا إلى أن تقرير الخبراء الدوليين أوصي بعمل دراسة للآثار البيئية والاجتماعية ودراسة للموارد المائية .

سونا

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