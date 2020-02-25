“ستونا مجروس” تلفت أنظار العرب في مهرجان الفجيرة

ضمن فعاليات مهرجان الفجيرة التي انطلقت (الخميس) بالإمارات، صعدت الفنانة السودانية “ستونة مجروس” على خشبة مسرح كورنيش الفجيرة (الأحد)، ولفتت الأنظار بأغنيات ورقصات من التراث، وستقيم الفنانة حفلاً آخراً (الاثنين) كأول فنانة سودانية تشارك بالمهرجان الذي وصل إلى عامه الثالث.

وشارك في المهرجان الذي يقام في الفترة من 20 إلى 28 فبراير الجاري (600) فنان وفنانة من أنحاء العالم. برعاية حاكم الفجيرة، كما تشارك إلى جانب ستونة الفنانة “نانسي عجاج” في حفل آخر (الأربعاء) المقبل.

وبحسب صحيفة المجهر، قدمت “ستونة” مجموعة من الأعمال التراثية السودانية مع فرقتها التي كونتها بالقاهرة قبل (20) عاماً، وشاركت معها في أكثر من (50) مهرجاناً عالمياً، وحصلت على العديد من الجوائز الفنية ما أهلها للغناء في مهرجان الفجيرة الدولي.

الخرطوم (كوش نيوز)

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