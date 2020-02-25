خبير استراتيجي يحذر من انهيار الدولة السودانية لهذا (السبب) ويناشد حمدوك بالتدخل العاجل لحل المشكلة

قال خبير إستراتجي أن مختلف القوى السياسية في السودان يمكنها تجاوز خلافتها والتوافق على مشروع سياسي متكامل لتطوير كافة مناحي الحياة بالبلاد إلا أن هنالك مشكلة عاجلة إذا لم يتم حلها ستؤدي لإنهيار الدولة السودانية.

وقال الخبير لصحفية كوش نيوز أن الخطر الحقيقي الذي يهدد الدولة السودانية هو ضعف المرتبات الحكومية مما جعل معظم طالبي العمل خصوصاً أصحاب الكفاءات السعي للبحث عن وظائف في القطاع الخاص او الإغتراب فيما لجأ الكثيرون لأعمال التجارة السريعة وإقتصاد الظل حتى يواجهوا تكاليف المعيشة المرتفعة وحتى الذين يعملون في الوظائف الحكومية ينتظرون فرصة للمغادرة فالوظائف الحكومية طاردة جداً.

وأضاف الخبير الذي فضل حجب إسمه (لا يعقل أن يكون مرتب الطبيب في المستشفيات الحكومية في السودان نحو 30 دولار وهذا كمثال فقط وينعكس على كافة قطاعات ووظائف الدولة كالتعليم وغيره بينما أقل مرتب لطبيب يتجاوز ال 1000 دولار في الدول الأخرى من حولنا).

وناشد الخبير الإستراتجي الدولة ممثلة في رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بالنظر بصورة عاجلة جدا في أمر زيادة المرتبات حتى لا تفقد الدولة كوادرها مما يؤثر سلباً على حياة المواطنين بل قد يؤدي الضعف الحالي في الأجور لإنهيار الدولة.

وتشير كوش نيوز أن تجمع المهنيين السودانيين المحرك الرئيس للتظاهرات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير ونظامه في أبريل 2019 عرض أيام البشير دراسته حول وضع الأجور في السودان وأصدر بياناً دعا فيه إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٨٦٦٤ جنيه في الشهر ولكن تجمع المهنيين يلتزم الصمت حول موضوع زيادة الأجور بعد نجاح الثورة السودانية وتمكنه هو وحلفائه في قوى الحرية والتغيير من الوصول للسلطة في السودان .

الخرطوم (كوش نيوز)

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