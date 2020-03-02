العثور على طفلة القضارف المسروقة بأطراف المدينة

تَمَكّنَ فريقٌ من إدارة شرطة المباحث الجنائية لشرطة بلدية القضارف، من العُثُور على الطفلة المفقودة بمستشفى النساء والأطفال حديثي الولادة قبل أقل من (24) ساعة من سرقتها بأحد أحياء القضارف الطرفية.

وألقت السُّلطات القبض على المُتّهمة وسَجّلَت اعترافاً قضائياً بعد التحري معها.

وعلمت (الصيحة) أن منسوبي إدارة المباحث حرّكت (تيماً) بناءً على معلومات توافرت لديها واستطاع القبض على المُتّهمة وبحوزتها الطفلة، وتَمّ اتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافّة تَوطئةً لتقديمها إلى العدالة والمُحاكمة.

فيما طمأن الأطباء بصحة وسلامة الطفلة المسروقة وتخصيص غرفة خاصّة للعناية الطبية للأم والطفلة بواسطة اختصاصي الأطفال.

وتم تسليم الطفلة بحُضُور قيادات شرطة الولاية ووالي القضارف المُكلّف نصر الدين عبد القيوم وسط تجمهر الأهالي منذ نبأ سرقة الطفلة من المُستشفى التأهيلي فجر السبت.

القضارف- أنس عبد الرحمن

صحيفة الصيحة

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