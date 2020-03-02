بالفيديو: فنانة تاخذ المايك من الفنان يوسف “خيري ” وتطرب جمهوره ورواد المواقع يرددون (ختت يوسف في فتيل) !

تداولت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو لفنانة صاعدة أثار غضب متابعي الصفحات الناشرة له وهي تمسك المايك من الفنان يوسف خيري ملك أغاني النوبة وتتغنى بأغنياته .

وبحسب الفيديو الذي شاهده محرر كوش نيوز فإن مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا المقطع بشكل كبير وكتبوا عليه مئات التعليقات أبرزها (الولاية الشمالية بمختلف ثقافاتها وسحناتها نجد المرأة ليس لها شئ في الغناء وهذا ما يميزها) وقال آخرون (الفنان يوسف خيري أفضل وأحسن فنان نوبي على مستوى النوبة ، صوت فريد وأداء مميز لن تنجب حواء النوبية فنان بقامة يوسف خيري إلا بعد مرور 100عام مما تعدون لك التحية ومتعك الله بالصحة والعافية) .

الخرطوم : (كوش نيوز)

شارك الموضوع :



