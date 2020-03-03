في أول لقاء بعد الانفصال الملكي… تفاصيل الأربع ساعات التي جمعت ملكة بريطانيا بالأمير هاري

ذكرت تقارير بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن ملكة بريطانيا إليزابيث، عقدت اجتماعا مع حفيدها الأمير هاري، أول أمس الأحد، في أول لقاء بينهما، بعدما أعلن تخليه هو وزوجته ميغان ماركل، عن صفتهما الملكية.

واجتمع الأمير هاري بجدته على مائدة الغذاء، في قصر ويندسور، في “حديث من القلب للقلب”، وذلك بالتزامن مع اقتراب هاري وزوجته من إنهاء خدماتهما الملكية في بريطانيا، بشهر مارس/ آذار الجاري.

وكشف مصدر لصحيفة “ذا صن” البريطانية، إن الاجتماع استمر 4 ساعات، وتطرقت الملكة إليزابيث فيه حول مستقبل حفيدها، بعد قراره بالتخللي عن صفته الملكية.

وأخبرت ملكة بريطانيا الأمير هاري بأنه “سيظل مرحبا به هو وزوجته في حال قررا العودة مجددا إلى العائلة الملكية”.

وذكرت الصحيفة أن الملكة البالغة من العمر 93 عاما، اختتمت نقاشها مع هاري بالقول: “أنت محبوب للغاية. ستظل دائما مرحبا بك”.

واتفق الزوجان هاري وميغان ماركل في شهر يناير/ كانون الثاني، مع الملكة إليزابيث، جدة هاري، على أنهما لن يواصلا عملهما كفردين في العائلة المالكة بعد إعلانهما المفاجئ عن رغبتها في السعي “لدور تقدمي جديد” يأملان تمويل نفسيهما من خلاله.

وأعلن الأمير هاري وميغان إنهما سيتنحيان رسميا عن دورهما في العائلة المالكة في نهاية شهر مارس/ آذار المقبل.

وعبر هاري عن حزنه لاضطراره التخلي عن واجباته الملكية، قائلا إنه لا يوجد خيار آخر إذا كان يرغب هو وزوجته ميغان ماركل في مستقبل مستقل عن تدخل الإعلام الخانق في حياتهما.

وبموجب الاتفاق، سيبقى هاري أميرا، وسيحتفظ الزوجان بلقبي “دوق ودوقة ساسكس” في حياة جديدة بين بريطانيا وأمريكا الشمالية، حيث سيقضيان معظم الوقت.

سبوتنيك

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