ضبط حلوى تباع للأطفال بمدارس أم درمان تحوي كمية من الكحول

ضبطت السلطات بمحلية أم درمان كميه كبيرة من الحلوى على شكل بخاخ وروج ماركة كاندي تباع للأطفال في المدارس بها كمية كبيرة من الكحول.وأكد مصدر بالمحلية أنه وردت إليهم كمية من الحلوى من عدة جهات وتم فحصها، وتأكد أنها تحتوي على كمية كبيرة من الكحول والمخدر، وتلقت المحلية شكاوى من المواطنين.

وبحسب صحيفة المجهر السياسي، أشار المصدر إلى أن المحلية تقوم بحملة كبيرة في سوق أم درمان وحي العرب لجمع هذه الحلويات، ونوه إلى أن مخازن المحلية بها كمية كبيرة، وتم تشكيل لجنة لإبادتها. وحذر المصدر من تناول هذه الحلوى لخطورتها على صحة الأطفال وقال إنها تأتي مهربة.

الخرطوم(كوش نيوز)

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