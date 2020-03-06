أسعد: معقولة كلام زي ده ينشر في صحيفة الميدان؟؟!

السودان دولة حديثة رسم الاستعمار البريطاني حدودها قبل أن يغادرها في 1956م.. هذه الحدود حديثة بالنسبة لشعوب وجدت في هذه الأرض منذ آلاف السنين.. لذلك تجد المواطنين في شمال السودان لهم امتدادات أسرية وأهل في مصر، و السودانيين في غرب البلاد لديهم امتدادات في تشاد وكذلك الحال بالنسبة لجنوب السودان وشرقه الذي لقبائله امتدادات في كل من إريتريا وإثيوبيا.. وهذا الأمر لا ينقص من سودانيتهم شيئاً فالسودان كدولة حديثة من المفترض انه بني على معايير الدولة الحديثة، والمواطنة فيه تؤسس على المعايير الحديثة وليس على مثل هذا المقال وما يحتويه من إشارات عنصرية تهمز وتلمز وتطعن في الانتماء الخالص لإحدى القبائل للسودان. كلام قبيح وما كنت أتوقع أن يصدر من هذا الكاتب ولا أن يسمح بمثله في صحيفة كالميدان، خاصة وأننا نصرخ كل يوم مدنياااااااو.

معقولة كلام زي ده ينشر في صحيفة الميدان؟؟!

مقال تفوح منه رائحة عنصرية غير مقبولة

عدد يوم الخميس 5 مارس 2020.



من عاش في شرق السودان وتعرف على التعقيدات الاجتماعية هناك سيعلم علم اليقين أن كلمات هذا المقال تحتوي على عنصرية وأنها تؤجج النيران وتوقظ الفتن التي ما نامت أبدا.

Dr. Asaad Ali Hassan

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