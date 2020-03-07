إلقاء القبض على ثمانين شخصا.. لجنة أمن أبوحمد تصدر بيانا حول أحداث سوق الطواحين.. مصرع شخص

أعلن الاستاذ يحيى خالد عبد الباسط المدير التتفيذي لمحلية أبوحمد رئيس لجنة أمن المحلية أن اللجنة عقدت اجتماعا مطولا على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدها الجمعة والسبت سوق طواحين الذهب (حوالى 15 كلم شمال مدينة أبوحمد)، حيث انعقد الاجتماع بحضور الدكتور أسامة الماحي مدير الشركة السودانية للتعدين بولاية نهر النيل.. واستعرض اجتماع اللجنة الأمنية الأحداث التي جرت بالسوق والتي صاحبتها بعض التفلتات نتج عنها مصرع شخص وإصابة اثنين اصابات بليغة نقلوا على إثرها إلى مستشفى عطبرة بالإضافة لإحراق سبعة عشر مقهىً ونادياً للمشاهدة..

وأشار المدير التنفيذي الى أن البيان الذي صدر عن اللجنة أكد أهمية بسط سلطة وسيادة القانون، ومنع أي مظاهر تفلت، أو تجمهر أو شغب بالإضافة إلى إزالة المواقع العشوائية بالسوق.

وأشار المدير التنفيذي رئيس لجنة أمن المحلية الى إلقاء القبض على ثمانين شخصا على خلفية الأحداث.

وأكد البيان تماسك مجتمع محلية أبوحمد ورفضه التام لمثل هذه الأحداث الدخيلة على المنطقة.

أبو حمد 7-3-2020 (سونا)

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