انهيار فندق في الصين يُستخدم للحجر الصحي ضد كورونا

احتُجز نحو 70 شخصاً تحت أنقاض فندق انهار في مقاطعة فوجيان في شرق الصين، أمس (السبت)، وفق ما أفاد مسؤولون. وانهار فندق «شنجيا» في مدينة تشوانتشو وتم إنقاذ نحو 23 شخصاً بعد نحو ساعة ونصف ساعة من الحادث، وفق بيان للحكومة المحلية. وأفادت صحيفة «الشعب اليومية» الرسمية بأنه تم تحويل الفندق الذي يضم 80 غرفة مؤخراً إلى منشأة لعزل الأشخاص الذين كانوا على احتكاك بمرضى أُصيبوا بفيروس «كورونا المستجد». وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة بأن جهود الإنقاذ مستمرة.

من جهة أخرى، قالت الصين إن ربع عدد الإصابات الجديدة ب«كورونا» مصدره من خارج البلاد، وكشفت بيانات رسمية أن نحو ربع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس «كورونا» وكل المصابين خارج ووهان، بؤرة تفشي المرض، تعرضوا للعدوى خارج البلاد. ومعظم هذه الحالات، التي تشمل عدوى تعرض لها مواطنون صينيون في الخارج، كانت في إقليم قانسو في شمال غربي البلاد وكانوا ضمن ركاب خضعوا للحجر الصحي بعد وصولهم إلى لانتشو عاصمة الإقليم على متن رحلات قادمة من إيران بين الثاني والخامس من مارس (آذار).

وإلى جانب المخاطر المتنامية بسبب حالات العدوى القادمة من الخارج تواجه جهود مكافحة الفيروس في الصين تحدياً يتعلق بمحاولة إعادة العمال إلى أماكن عملهم بحلول مطلع أبريل (نيسان).

وحتى الآن عاد 78 مليوناً من العمال أو نحو 60% من العدد الكلي من عطلة السنة القمرية الجديدة. وقالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين أعلنت اكتشاف 99 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس يوم الجمعة، مقارنةً مع 143 حالة في اليوم السابق، وهو أدنى عدد منذ 20 يناير (كانون الثاني)، عندما بدأت اللجنة تنشر البيانات على مستوى البلاد. وخارج إقليم هوبي، وسط الصين، اكتُشفت 25 حالة إصابة جديدة في السادس من مارس (آذار) جاءت 24 منها من خارج الصين. وذكر إخطار نشرته لجنة الصحة في بكين على حسابها الرسمي بموقع «ويبو» أمس (السبت)، أن العاصمة الصينية سجلت أربع حالات إصابة بالفيروس يوم الجمعة منها ثلاث قادمة من إيطاليا.

صحيفة الشرق الأوسط

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