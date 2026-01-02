بثت محطة الإذاعة الروسية الشهيرة UVB-76، المعروفة باسم “راديو يوم القيامة”، موسيقى “بحيرة البجع” للموسيقار الروسي الراحل بيوتر تشايكوفسكي.

وباشرت المحطة ببث هذه الموسيقى الكلاسيكية الشهيرة، بعد يوم من استهداف مسيرات جوية أوكرانية لمقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقاطعة نوفغورود، وسط توقعات برد فعل عنيف على هذا التصرف الإرهابي المشين من جانب نظام كييف.

وتعمل محطة UVB-76 منذ سبعينيات القرن العشرين، وتشتهر ببثها إشارة أزيز مستمرة أكسبتها لقب “الطنانة”.

ويُعتقد أن المحطة جزء من نظام اتصالات طوارئ تم تطويره في الحقبة السوفيتية خلال ذروة الحرب الباردة، وتشير التكهنات إلى أن روسيا لا تزال تستخدمه لأغراض عسكرية واستخباراتية.

ويظل المعنى الدقيق لهذه البثوث محل تفسيرات متعددة، فيما يستمر اهتمام المراقبين الدوليين بنشاط المحطة الذي يتصاعد في فترات التوتر الجيوسياسي.

مساء أمس، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه في “الليلة من 28 إلى 29 ديسمبر شنت كييف هجوما إرهابيا بواسطة 91 طائرة مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود” شمال موسكو وتمكنت وسائط الدفاع الجوي من إحباط الهجوم.

