“أصدق بيان السعودية”.. أول تعليق حوثي على غارات المكلا

قال مدير العلاقات الإعلامية لجماعة أنصار الله عبد الرحمن الأهنومي، الثلاثاء، إنه يصدق بيان وزارة الخارجية السعودية الأخير الذي اتهمت فيه الإمارات بالضغط على المجلس الانتقالي.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها ، إنها تأسف للضغط الذي مارسته الإمارات على المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن.

وأعربت الخارجية السعودية في بيان “عن أسفها لما قامت به الإمارات من ضغط على قوات المجلس الانتقالي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود السعودية الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة، والتي تعد تهديدا للأمن الوطني للمملكة، والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، وتشير إلى أن الخطوات التي قامت بها الإمارات تعد بالغة الخطورة، ولا تنسجم مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا تخدم جهوده في تحقيق أمن اليمن واستقراره”.

وتابع البيان: “تؤكد المملكة في هذا الإطار بأن أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني هو خط أحمر لن تتردد المملكة حياله في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهته وتحييده”.

وأكدت الخارجية السعودية في بيانها “على أهمية استجابة الإمارات لطلب اليمن بخروج قواتها العسكرية من الجمهورية اليمنية خلال أربعة وعشرين ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف كان داخل اليمن”.

يأتي ذلك بعدما أغار التحالف بقيادة السعودية على مستهدفا دعما عسكريا خارجيا لقوات المجلس الانتقالي بميناء المكلا.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي بأنه في يومي السبت والأحد (27 – 28 ديسمبر 2025) دخلت سفينتان قادمتان من ميناء الفجيرة الإماراتي إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف.

في غضون ذلك، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي حالة الطارئ لمدة 90 يوما مؤكدا عزمه على حماية المدنيين وتصحيح مسار الشراكة ضمن تحالف دعم الشرعية.

كما أعلن العليمي فرض حظر جوي وبحري وبري على المنافذ في اليمن لـ72 ساعة، باستثناء تصاريح التحالف.

من جهة أخرى، أصدر العليمي الثلاثاء، قرارا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وأمهل كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها الخروج من كافة الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة.

المصدر: RT