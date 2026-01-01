“هو الرجل الصحيح”.. ولي العهد السعودي يعطي ويتكوف خيطا للوصول إلى الكرملين

نصح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف بالعمل مع ممثل الرئيس الروسي كيريل دميترييف الذي وصفه بـ”الرجل الصحيح” كحلقة وصل مع الكرملين.

أفادت بذلك صحيفة “نيويورك تايمز”، وقالت في التفاصيل، إنه بعد شهر من توليه منصب مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط قبل عام تقريبا، سافر ويتكوف إلى الرياض للقاء ولي العهد السعودي لبحث الحرب في غزة.

وكان محمد بن سلمان على دراية بتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بالتفاوض سريعا لإنهاء النزاع في أوكرانيا، فعرض على ويتكوف تعريفه بشخص ما، وقال له: “سيأتيك الكثيرون مدعين أن لديهم قناة اتصال مع الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين”. وأضاف أن “السيد دميترييف هو الرجل الصحيح.. قد تعاملنا معه سابقا”.

وذكرت الصحيفة أن جاريد كوشنر صهر ترامب، والذي كان تعارف مع دميترييف في وقت سابق، قد “تكفل به” أيضا.

وفي وقت لاحق، عندما قرر مستشارو ترامب بأن المحادثات المتحملة مع الروس يجب أن تكون في بداياتها غير رسمية، “بين رجل أعمال ورجل أعمال” وجه ترامب ويتكوف بفتح “قناة خلفية” للاتصال مع الجانب الروسي.

يذكر أن دميترييف عقد عدة لقاءات مع ويتكوف على مدار العام الماضي، وحضر اجتماعات ويتكوف مع بوتين في الكرملين، ولعب دميترييف دورا محوريا في المناقشات التي دارت في الأسبيع الأخيرة حول الخطة الأمريكية الجديدة للتسوية في أوكرانيا.

المصدر: “نيويورك تايمز”