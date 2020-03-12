اعتقال (سوداني، مصري وسوري) كمشتبه بهم في المحاولة الإرهابية

علمت مصادر أمنية شرطية، عن اعتقال ثلاثة أفراد منذ أمس الأول حتى اليوم كمشتبه بهم ضمن المحاولة الإرهابية التي استهدفت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وبحسب المصادر أنه المشتبه بهم (سوداني، مصري، سوري).

ونفى الثلاثة علمهم أو صلتهم بالحادث الذي وقع، بحسب الاستجواب الأولي، في وقت مازالت التحقيقات معهم مستمرة، فضلاً عن استدعاءات لأفراد آخرين.

واعتقلت السلطات النعمان بحسب صحيفة الجريدة، الذي كتب على صفحته في فيس بوك (72 ساعة فقط وكل فرد يطلع شجرتو) ما اعتبره البعض تحديد ليوم وقوع الحادث، فيما اعتقلت مصري الجنسية، كان على صلة بالخلية الإرهابية التي التي اعتقلت السلطات أحد أفرادها من منطقة (شرق النيل) حيث عثر على عبوات ناسفة ومتفجرات بحوزتها، واعتقلت كذلك سوري الجنسية، لكن لم تكشف المصادر الدلائل التي قادت لاعتقاله.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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