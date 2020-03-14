بالفيديو.. الشيخ عبدالحي يوسف يتحدث عن وباء كورونا في خطبة الجمعة

تحدث فضيلة الشيخ د. عبدالحي يوسف في خطبة الجمعة يوم 13 مارس الجاري عن البلاء ، وبيّن فضيلته أن الدنيا دار إبتلاء يبتلي فيها الله عز وجل المؤمن رفعة لدرجاته وزيادة في حسناته. وذكر فضيلته الحوادث التي ابتلى فيها الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بابتلاءات مختلفة واجهها النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر والدعاء .

وتحدث فضيلة الشيخ عن البلاء الذي وقع بالناس في هذه الايام وأغلقت بسببه حدود وتوقفت رحلات طيران وأجلت دراسة ، وان هذا البلاء يجب على المؤمن أن يتذكر فيه ان الله على كل شيء قدير وأنه عند البلاء يجب على الناس اللجوء إلى الله عز وجل وأن يستغفر الله وألا يصر على الذنب.

ويجب على الناس اتخاذ أسباب الوقاية والعلاج فما انزل الله داء إلا وجعل له دواء وقد يتأخر إكتشاف العلاج لحكمة يعلمها الله عز وجل ، كما نبه فضيلته إلى أن من أسباب الوقاية النظافة وإجتناب الخبائث من طعام وشراب .

وبيّن فضيلته أن السنة في حالات البلاء أن يفزع المؤمن الى الصلاة والدعاء والصدقة على الفقراء والمساكين فالأمر كله بيد الله عز وجل فلا أقوى من الله عز وجل

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