إطلاق رصاص داخل محطة وقود

أطلق ضابط برتبة الملازم يتبع لاحدى القوات النظامية امس الجمعة ذخيرة حية داخل طلمبة بشائر بالقرب من منطقة أبو آدم جنوب الخرطوم.

وبحسب شهود عيان تحدثوا لصحيفة آخر لحظة، فان المشكلة بدأت عندما قامت إدارة محطة بشائر للوقود باتاحة صفخاص بالنساء بحضور قوة من الشرطة ولجان المقاومة ووزارة الطاقة، وتفاجأ الجميع بحضور ملازم يرتدي ملكي، وأصدر اوامر بمنع اي امرأة من نيل حصتها من البنزين، وقال “أمامكم دقيقتين يا نسوان وتنسحبوا من المحطة والا ساتخذ ضدكم الاجراءات القانونية”، فطالبت النساء باتخاذ الاجراءات القانونية، مما دفع الملازم لاطلاق عيار ناري في الهواء، الأمر الذي تسبب في ترويع المواطنين وحدوث حالات اغماء وسط النساء، قبل ان تتدخل شرطة النجدة التي اخذت الملازم والفتاة المعتدى عليها الى قسم الشرطة.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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