التفاصيل الكاملة لتشكيلة ومواضيع (أغاني وأغاني) َ

يختتم فريق برنامج (أغاني وأغاني) البروفات التحضيرية يوم الإثنين القادم توطئة لدخول إستديوهات القناة لتسجيل النسخة الخامسة عشرة من البرنامج، وشهدت البروفات تسابقاً طيباً بين المطربين نحو التجويد والأداء بمستوى رفيع.

وقال مقدم البرنامج الأستاذ السر قدور إن النسخة المرتقبة تحمل قدراً من التنوع في الطرح والموضوعات التي ستبدأ بالتوثيق لمئوية الفن السوداني باعتبارها مناسبة وطنية وإبداعية لا يمكن تجاوزها ويشمل ذلك الوقوف عند المحطات المهمة في تاريخ الفن والانتقالات من البدايات إلى فترات الحداثة باستصحاب سير وعطاء الرواد في الحقب المختلفة.

وقال إن البرنامج سيقدم لونيات للأغنيات السودانية ذات القيمة والمضامين العالية، كما سيستعرض بعضاً من التجارب المؤثرة في ساحة الفن. وأشار قدور إلى أن البرنامج سيمضي في طريق المجايلة هذا الموسم لذلك ستكون هناك مشاركات لأجيال مختلفة من المطربين ما بين الكبار ومطربي الساحة المعروفين إلى جانب تقديم بعض الأصوات الجديدة باعتبار رسالية البرنامج ودوره فى تقديم أصوات جديدة للساحة يتم اختيارها بعد تدقيق ومتابعة.

ما يجدر ذكره أن عدداً من المطربين الكبار سيشاركون كضيوف شرف في عدد من الحلقات على رأسهم الأساتذة كمال ترباس وصلاح مصطفى وعبدالقادر سالم ومحمد الأمين في حلقة خاصة بالشاعر الراحل فضل الله محمد ومجذوب أونسة ومحمود تاور وسيف الجامعة الذي سيتم تناول تجربته الفنية القيمة في حلقة خاصة وعادل مسلم وطه سليمان وأمجد السراج الذي سيشارك في حلقة خاصة بالفنان الراحل صلاح بن البادية ، إلى جانب المطربين الأساسيين وهم هدى عربي وأحمد فتح الله البندول الذي يشارك لأول مرة ومكارم بشير ومهاب عثمان وإنصاف فتحي ومأمون سوار الدهب وملاذ غازي، ومن الوجوه الجديدة صلاح الأمين والدكتور عبدالله الطيب وعبدالله كنة ونجود عجب ومعاذ بن البادية.

صحيفة السوداني

شارك الموضوع :



