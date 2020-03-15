ترباس: هناك فنانين أخطر من (كورونا)

شن الفنان الكبير كمال ترباس هجوماً كاساً على بعض المشاركين في رحلة تركيا لتصوير برنامج “نجوم في اسطنبول” وقال ترباس في مقاطع الفيديو الذي نشرها بعض المشاركين يسخرون فيها من الاوضاع الاقتصادية في السودان، تكشف عن اصابتهم بالصدمة الحضارية والخلعة، وهم غير جديرين بتمثيل الوطن لان النجم الحقيقي هو سفير لبله في المقام الاول، ويفترض ان تكون كل خطواته وتصرفاته بحساب.

وأضاف ترباس مستنكراً بحسب صحيفة آخر لحظة كيف لهؤلاء ان يشاركوا في برنامج هدفه عكس صورة جميلة للسودان، وهم يفعلون العكس في شوارع اسطنبول مشيرا الى ان الحرية لا تعني ان يتصرف الانسان كما يشاء، خاصة اذا كان ممثلا لبلده او في رحلة باسم البلد، لافتا الى انه رفض الدعوة التي وصلته من البرنامج للسفروالمشاركة، واضاف مستغرباً كيف لي ان اشارك في برنامج نجوم ومعظم المشاركين فيه “ما عندهم علاقة بالنجوم”، وكيف اسافر مقابل السفر والاقامة فقط دون اجر.

وفي ختام حديثه بعث الفنان الكبير برسالة الى وزير الثقافة والاعلام، مناشداً فيها بضبط سفر بعض المحسوبين على الفن الى الخارج، وضبط الرحلات التي تحمل صفة الفنية التي انتشرت مؤخراً، مثلما تفعل الكثير من الدول، لانه لا يليق بالسودان ان يمثله اي شخص باسم الفن ولا يليق به التمثيل بسمعته فهؤلاء “اخطر على البلاد من كورونا”.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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