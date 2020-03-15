طلال الساتة لـ(الحلنقي): جبر الخواطر اقبلو

قال الفنان طلال الساتة انه بصدد تقديم اغنية جديدة من كلمات الشاعر اسحق الحلنقي، بعنوان “جبر الخواطر اقبلو”، مضيفاً في حديثه لفضائية الخرطوم ان الغناء من كلمات الحلنقي يعتبر اضافة لمسيرة اي فنان يتعامل معه، مؤكداً انه يتمنى ان يتواصل مع الشاعر الكبير.

وكشف الساتة في الحلقة، بحسب صحيفة آخر لحظة، عن فراغه من “15” أغنية جديدة تجمعه مع كبار الشعراء والملحنين، تتنوع ما بين الحماسي والعاطفي، اضافة الى ترتيبه لتصوير فيديو كليب بالقاهرة، وعمل دويتو مع فنان افريقي معروف، وذلك ضمن خطة يهدف من خلالها لنشر الاغنية السودانية خارج الحدود.

يذكر ان طلال فرغ يوم الخميس الماضي من تصوير برنامج “يلا نغني” الذي تقدمه قناة الهلال في الشهر الكريم، والذي قد فيه عدداً من اغنياته الخاصة والمسموعة.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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