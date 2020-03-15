فيديو.. غندور: تكلفة المعيشة تضاعفت الان 10 اضعاف ما قبل قيام الثورة

انا لا اقول بأن المكون العسكري يكون له قول ولكني اؤكد ان الشعب سيكون له القول، الشعب الان معاناته تزداد في كل يوم الصفوف تتطاول لساعات طويلة يتنقل رب الأسرة ما بين صف الوقود وصف الخبز وصف الغاز مع قطع الكهرباء المتواصلة، يقضي يومه شقاءا بين هذا الصف وذاك الصف.

العجز الاقتصادي للحكومة واضح جدا ولعل القرار بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء وإسناد الآلية التى تقوم بالحل برئاسة فخامة نائب رئيس المجلس السيادي الفريق اول/ محمد حمدان دقلو “حميدتي”، هو اعتراف واضح جدا يثبت بان الحكومة قد فشلت.

هذه مهام مجلس الوزراء ومهام رئيس مجلس الوزراء وهو خبير اقتصادي، اما ان تسند هذه الآلية لنائب رئيس مجلس السيادة هو فشل واضح جدا وصريح.

تكلفة المعيشة تضاعفت الان 10 اضعاف ما قبل قيام الثورة، والشعب عندما خرج ضد الحكومة التى يترأسها البشير خرج لتحسين ظروف المعيشية ولم يخرج لغير ذلك.

ابراهيم غندور



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