نجوم الفن والإعلام يدعمون حملة التوعية بـ(كورونا)

شارك نجوم فن وإعلام في حملة التوعية بمرض كورونا (خليك واعي ووعي غيرك)، حيث حرصت مجموعة منهم على نشر وبث مقاطع فيديو تحوي إرشادات وزارات الصحة، عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي، وتمنى نجم كورال كلية الموسيقى والدراما الفنان هاني عابدين السلامة للجميع، وكتب على صفحته بفيسبوك: (الصفحة الرسمية للفنان هاني عابدين تتمنى أن يجنب الله بلادنا شر الوباء، فهو أعلم بحالنا وضعفنا الذي لا يخفى عليه)، ونشرت الإعلامية إسراء عادل دعاء دفع الضرر.

من جانبه قدم الفنان عاصم البنا مقترحاً بديلاً للكمامات بعد ارتفاع ثمنها، وكتب على صفحته في فيسبوك متسائلاً: (وين المشكلة إذا اشترينا متر قماش، وفصلنا كمامات زي بتاعة الدكاترة عند الترزي، وعقمناها بالديتول، وشريناها ساعتين، وكويناها وكل ما نرجع نغسلها ونكويها ونوزعها لأسرنا بدل الاستغلالية البايخة دي!).

وفي ذات السياق قدمت المذيعة بسمات عثمان جملة من النصائح، التي صدرت من وزارة الصحة والمختصين عبر برنامج صباح النيل الأزرق، كما استضافت أحد المختصين لتوعية المشاهدين، والحديث عن الفايروس الذي يسبب المرض، بينما خصصت قناة الهلال الفضائية فترتها الصباحية للحديث عن كورونا، من تقديم الدكتور الإعلامي وليد سليمان، الذي لم يتمالك نفسه وهو يتحدث عن الجشع الذي أصاب بعض أصحاب الصيدليات والتجار، الذين رفعوا ثمن الكمامات لمبالغ خيالية مقارنة مع ثمنها الأصلي.

صحيفة آخر لحظة

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