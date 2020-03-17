ضبط طبيب يروج حبوباً مخدرة للمراهقين

ضبطت شعبة العمليات الفيدرالية بالخرطوم طبيبا صيدلانيا يروج الحبوب المخدرة وسط المراهقين والشباب بكثافة.
وبحسب صحيفة آخر لحظة فان فريق الفيدرالية رصد معلومات عن نشاط الطبيب في ترويج المخدرة بانواعها المختلفة، تحتوي على انواع خطيرة على المراهقين والشباب وصغار السن، بمنطقة الكلاكلات الواقعة جنوب الخرطوم من داخل صيدلية يعمل بها بمنطقة ود العقلي، واوضحت ان الشرطة اعدت له كمينا محكماً عبر مبايعة صورية نفذها احد صغار الفريق الذي دخل في تفاوض مع الطبيب لشراء حبوب مخدرة بقيمة “13” ألف جنيه ووافق الطبيب وجهز الكمية وعند اكتمال المبايعة باستلامه للاموال داهمته القوة وضبطته متلبسا وبحوزته الاموال وعليها ارقام خاصة وضعتها النيابة.
وأشارت الى ان الشرطة دونت ضده بلاغا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية تمهيداً لمحاكمته وكشفت عن نشاطه في ترويج تلك الحبوب على نطاق واسع بين الشباب بالمنطقة.
الخرطوم: (كوش نيوز)
1 تعليق
هذا الانحدار الاخلاقي امتدادا لأيام الاعتصام التي كانت توزع هذا النوع من الحبوب المخدرة والمهلوسة للشباب صغار السن التي تعمل عليها مجموعة القحاطة الإبقاء الشباب في حالت هيجان ونكران وانفصال كامل عن الواقع. والواقع العجيب الذي يعيشة المواطن منذ سقوط نظام البشير
لانو البنظر للحركات الشباب ايام الإعتصام حركات جنونية لم تكن معرووفة للعامة بسب الحبوب المخدرة والخرشات التي تمنح للصبانها حتي الان الحبوب والخرشات تعطي للوهم حتي لذا احتاجوا لهم في حرق اللساتك يكونوا جاهزين تحت الطلب.