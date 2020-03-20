ردود فعل ساخنة لتحقيق حول الاستثمار بالمريخ

أثار تحقيق لمصادر أمس، حول ملف الاستثمار في نادي المريخ، ردود فعل ساخنة ومثيرة في الوسط الرياضي عامة والمريخي على وجه الخصوص. وشكّل رئيس نادي المريخ آدم عبد الله آدم “سوداكال” لجنة لتقصي الحقائق من ثلاثة قانونيين برئاسة د. موسى محمد مصباح وعضوية سعد محمد الشايقي، وهجو أحمد محمد أحمد عضواً ومقرراً. وتمّت مخاطبة لجنة الاستثمار بخطاب معنون لرئيس اللجنة بشأن تكوين اللجنة.

وأوضح الخطاب أن تكوين اللجنة تم لتقصي الحقائق واستجلاء ما رشح في وسائل الإعلام وما يتم تداوله في الوسائط الإلكترونية بأن لجنة الاستثمار قامت بإبرام العديد من الاتفاقات والتفاهمات إنابة عن النادي مع العديد من الجهات بخصوص الاستثمار في اسم النادي، وممتلكاته دون الرجوع لمجلس الإدارة وأخذ موافقته على هذه الاتفاقات والتفاهمات.فيما عبّرت أعداد كبيرة من جماهير الأحمر عن غضبها الشديد مما يحدث في ملف الاستثمار بالنادي،

وطالبت المجلس بإزالة الغموض والإجابة على تساؤلاتها وتوضيح ما تم بشفافية وإبراز العقد الذي تم توقيعه مع رئيس لجنة الاستثمار أبو أواب. وبحسب صحيفة الصيحة، بدأت مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية للمريخ تحرّكاً لمناهضة ما تم بالقانون، عن طريق تقديم شكوى للمفوضية للتدخل والتحقيق في شبهة فساد، بجانب بلاغ لدى نيابة المال العام.

الخرطوم (كوش نيوز)

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