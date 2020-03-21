الساحر البرازيلى رونالدينيو يحتفل بعيد ميلاده الـ40 فى السجن

يحتفل الساحر البرازيلى رونالدينيو، نجم برشلونة الإسبانى السابق، بعيد ميلاده الأربعين، اليوم السبت، حيث ولد النجم الذى يتواجد حاليا فى أحد سجون باراجوى بعد القبض عليه وشقيقه مؤخرا بسبب حملهما جوازات سفر مزورة، فى 21 مارس من عام 1980.

وتم حبس رونالدينيو وشقيقه روبرتو دى أسيس منذ 6 مارس فى سجن مشدد الحراسة فى باراجواى بعد القبض عليهما لحملهما جوازات سفر مزورة أثناء دخولهما البلاد للمشاركة في عدد من الفعاليات الترويجية الخيرية.

وخاض رونالدينيو طوال مسيرته الكروية سواء مع الأندية التى لعب بقميصها أو المنتخب البرازيلى 820 مباراة وحقق 21 بطولة وسجل 312 هدفاً.

وُلد رونالدينيو يوم 21 مارس عام 1980 فى مقاطعة بورتو أليجرى إحدى المناطق الشهيرة فى ولاية “رو دى جانيرو” البرازيلية، وبدأ مسيرته الكروية وهو فى السابعة من عمره، عندما انضم لصفوف نادى جريميو البرازيلى، ثم تم تصعيده وهو فى ربيعه الـ18 للفريق الأول بعد عودته من مصر متوجاً بكأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً، والتى نظمتها أرض الكنانة التى كانت نقطة انطلاق رونالدينيو للعالمية عام 1997.

وفى عام 2001 نجح باريس سان جيرمان الفرنسى فى الفوز بخدمات الساحر البرازيلي واستمر فى الفريق حتى عام 2003 وسجل 17 هدفاً فى 55 مباراة، وبعد تألقه وتتويجه بلقب كأس العالم 2002 فى كوريا الجنوبية واليابان انضم لصفوف برشلونة الإسبانى فى 2003 وحتى عام 2008 خاض 145 مباراة وسجل 70 هدفاً وأدائه مع برشلونة جعله الأفضل العالم مرتين عامى 2004 و2005.

ورحل رونالدينيو عن برشلونة عام 2008 متجهاً إلى ميلان الايطالى الذى استمر معه حتى 2011 وخاض 76 مباراة وسجل 20 هدفاً.

وعاد الساحر من جديد للدورى البرازيلى عبر بوابة فلامينجو ثم انتقل إلى أتلتيكو مينيرو ثم خرج فى تدربه بالدورى المكسيكى مع كوريتاريو وعاد لصفوف فلومينسى الذى شهد ختام مشواره فى عام 2015.

صحيفة اليوم السابع

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